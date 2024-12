KBC abaisse la rémunération de certains comptes d’épargne

KBC, KBC Brussels et CBC annoncent abaisser les taux d’intérêt de leurs comptes Start2Save et Start2Save4. Pour les comptes Start2Save et Start2Save4, où le montant mensuel d’épargne est de maximum 500 euros, le taux d’intérêt de base reste inchangé à 0,75 %, mais la prime de fidélité, qui n’est acquise que pour les fonds qui restent sur le compte pendant un an, diminue de 1,80 % à 1,50 %.

Cette modification intervient en raison de la baisse des taux sur les marchés, mais aussi d’une une loi vieille d’une trentaine d’années qui fixe un taux maximum à la prime de fidélité des livrets d’épargne réglementés. Cette prime ne peut pas dépasser la moitié du taux des opérations principales de refinancement auquel les banques se financent auprès de la Banque centrale européenne. Ce taux est examiné deux fois par an, le 10 juin et le 10 décembre, et les banques sont obligées, pour le semestre qui suit, de respecter cette limite.

Baisse des taux directeurs

Or les primes de fidélité de ces deux produits KBC étaient à 1,80%. Comme le 10 juin dernier, le taux de refinancement de la BCE était à 4,25%, la prime de fidélité se situait donc encore dans le cadre fixé par la loi. Mais depuis le 10 juin, la BCE a réduit ses taux directeurs. Le 10 décembre, le taux de refinancement de la BCE était à 3,40%. La prime de fidélité pour le premier semestre 2025 ne peut donc dépasser 1,70%. Et il est à supposer que cette limite baissera encore au second semestre 2025 puisque depuis le 10 décembre, la BCE a encore réduit ses taux (son taux de refinancement est désormais à 3,15%) et elle a déjà laissé entendre qu’elle continuera de le faire au début 2025.

KBC précise que pour les dépôts effectués avant le 1er janvier 2025, la prime de fidélité actuelle, soit 1,80%, reste d’application. La nouvelle prime de fidélité, à partir du 1er janvier 2025, s’appliquera aux nouveaux dépôts et à l’épargne existante pour laquelle la nouvelle période de fidélité commence à courir.