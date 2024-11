KBC bat les attentes et récupère 6,5 milliards d’euros du bon d’État

Les entrées totales de fonds provenant des clients de KBC une fois le bon d’État arrivé à échéance se sont montées à 6,5 milliards d’euros, soit 0,8 milliard de plus que les 5,7 milliards de sorties de fonds comptabilisées l’année dernière au titre de ce bon, relève jeudi le bancassureur dans le communiqué de présentation de ses résultats trimestriels.

En Belgique, la croissance des dépôts a même atteint 5% en rythme trimestriel et 8% en glissement annuel, à la faveur du recouvrement réussi des fonds des clients à la suite de l’arrivée à échéance du bon d’État belge émis un an plus tôt.

Selon les chiffres de la Banque nationale publiés la semaine dernière, il apparaît que les 21,9 milliards d’euros que les Belges avaient investi dans l’échéance à un an soient massivement retournés vers les banques.

Le rendement de 2,81% grâce à un précompte mobilier réduit avait séduit de très nombreux investisseurs en septembre 2023. Un an plus tard, les banques ont multiplié les offres commerciales afin de rapatrier les capitaux.

KBC dépasse les attentes au troisième trimestre

KBC Groupe a réalisé de meilleures performances qu’attendues par les analystes au troisième trimestre, a indiqué jeudi le bancassureur. Le bénéfice net du groupe a atteint 868 millions d’euros, alors que les analystes sondés par l’agence Bloomberg tablaient sur 796 millions. “Par rapport au résultat du trimestre précédent, nos revenus totaux ont bénéficié de plusieurs facteurs, notamment la hausse des revenus nets d’intérêts (en dépit de la baisse significative des revenus tirés des obligations indexées sur l’inflation), des revenus des activités d’assurance sous l’effet des actions commerciales réalisées et des revenus nets de commissions, à la faveur d’excellentes performances commerciales”, se félicite le CEO Johan Thijs, cité dans un communiqué. En Belgique, le bénéfice net s’est élevé à 598 millions d’euros, alors que les analystes l’avaient évalué à 530 millions.