ING voit son bénéfice plus que doublé au 3e trimestre grâce à la banque de détail

La banque néerlandaise ING a vu son bénéfice net plus que doubler au troisième trimestre, grâce à la bonne tenue de la banque de détail notamment et malgré le ralentissement économique global et l’instabilité géopolitique.

Le bénéfice net a ainsi augmenté de 102,5% entre juillet et septembre sur un an pour atteindre 1,98 milliard d’euros, a précisé dans un communiqué le premier groupe bancaire des Pays-Bas. Le chiffre d’affaires a pour sa part atteint 5,8 milliards d’euros sur la même période.

En Belgique, les activités de banque de détail (y compris au Luxembourg) ont engrangé un bénéfice avant impôts de 208 millions d’euros. Au troisième trimestre de 2022, le groupe accusait encore en Belgique une perte de 122 millions d’euros. Le revenu total des activités a plus que doublé, à 695 millions d’euros.

ING parle également d’une perte, en Belgique, de 2,3 milliards d’euros de dépôts, principalement en raison de la ruée vers les bons d’État à un an, émis par le gouvernement début septembre et qui ont permis à l’État de lever 21,9 milliards d’euros. En outre, la banque comptabilise 46 millions d’euros de coûts pour « la restructuration et la poursuite de l’optimalisation du réseau d’agences ».

« En dépit du ralentissement de l’économie » et des derniers développements géopolitiques « qui affectent l’activité et la confiance des consommateurs, nos activités de banque de détail et de financement des entreprises ont enregistré des résultats solides », a déclaré le patron du groupe, Steven van Rijswijk, cité dans le communiqué.

Les taux d’intérêt élevés ont également soutenu la performance, alors que la banque a accueilli 181.000 nouveaux clients, en particulier en Allemagne, en Australie et en Turquie. ING a désormais 15,1 millions de clients à travers le monde.

Ces résultats étaient accueillis frileusement à la Bourse d’Amsterdam où le titre refluait de 1,5% dans les premiers échanges, sur un marché en hausse de 1,0%.

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, ING a également annoncé qu’elle allait prochainement racheter pour 2,5 milliards d’euros d’actions.