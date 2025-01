Goldman Sachs publie des résultats supérieurs aux attentes pour le dernier trimestre 2024

La banque américaine d’affaires Goldman Sachs a publié mercredi des résultats au dernier trimestre 2024 supérieurs aux attentes, se félicitant de “résultats solides” dans l’ensemble de ses activités, lui permettant de dépasser largement les attentes des marchés.

La banque profite notamment d’une hausse des actifs gérés et d’une augmentation plus marquée de ses activités de Global Banking and Markets (fusions-acquisitions, entrées en Bourse, levées de capitaux), tant sur le trimestre que sur l’année.