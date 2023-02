Echec d’une conciliation entre la banque Triodos et les détenteurs de certificats

La banque Triodos n’est pas parvenue à résoudre le conflit, en cours depuis des années, l’opposant aux détenteurs de certificats. La balle est désormais dans le camp judiciaire puisque un jugement du tribunal d’Amsterdam est attendu dans les prochaines semaines, rapporte lundi le Financieele Dagblad.

Plus de 43.000 épargnants, dont quelques milliers de Belges, ont investi ces dernières années dans la banque néerlandaise, pour un montant cumulé d’1,2 milliard d’euros. Ils ont reçu en échange un certificat qui leur permettait de prendre part aux bénéfices de la banque. Mais pendant la crise du coronavirus, les investisseurs ont soudainement voulu se débarrasser de leurs certificats. Les échanges ont donc été interrompus et, près de trois ans plus tard, l’argent n’est toujours pas là.

Un premier programme de rachat par Triodos a été annulé en début d’année, au grand dam de nombreux investisseurs. Triodos a cependant promis une solution, sous la forme d’une plate-forme alternative qui permettrait d’à nouveau échanger les certificats. Cette plate-forme fermée de négociation (MTF) devrait être lancée cette année mais les certificats semblent en tout état de cause avoir perdu de leur valeur.

Des investisseurs mécontents, réunis au sein de la Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) et du club d’investisseurs VEB, se sont tournés fin 2022 vers la justice néerlandaise. Le juge a d’abord poussé les parties à se mettre autour de la table mais, selon Het Financieele Dagblad, la tentative de conciliation a échoué. Un jugement du tribunal est donc à présent attendu, dans les semaines prochaines.