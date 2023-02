Du neuf dans les produits de Look&Fin

La plateforme belge de financement participatif élargit son offre avec des prêts immobiliers au capital 100% garanti.

Profiter de la hausse des taux et placer son épargne dans le secteur immobilier en échange d’un rendement attractif tout en minimisant les risques. Voilà ce que propose désormais la plateforme de crowdlending Look&Fin avec l’annonce, ce jeudi, d’un nouveau produit destiné aux épargnants désireux de ne pas se contenter du maigre taux du livret actuellement mangé par l’inflation. De quoi s’agit-il ? D’un prêt immobilier à court terme, d’une durée allant de 12 à 36 mois, assorti d’un rendement variant entre 4 % et 5 % l’an. Qui plus est, le prêt est sécurisé par une assurance qui couvre 100 % du capital investi.

Partenariat élargi

Spécialisée dans les prêts aux PME, Look&Fin permet depuis sa création en 2012 aux particuliers de financer la croissance des entreprises en bénéficiant d’une assurance garantissant la totalité de la somme prêtée. En cas d’insolvabilité de l’emprunteur ou de mensualités impayées, les prêteurs sont indemnisés à hauteur du capital restant dû. Et ce, grâce depuis 2018, à un partenariat avec l’assureur crédit Atradius, lequel est donc à présent élargi au secteur immobilier. “Cet élargissement de notre partenariat est le couronnement d’une stratégie de croissance qui depuis 10 ans repose intégralement sur la qualité des entreprises financées, précise Frédéric Lévy Morelle, CEO de Look&Fin. Notre partenaire Atradius a analysé scrupuleusement l’intégralité de notre portefeuille immobilier et en a conclu qu’il était désormais tout-à-fait opportun d’assurer également ce type de dossiers que nous finançons.”

Transition énergétique

La nouveauté s’inscrit aussi pour Look&Fin dans un contexte marqué par des besoins croissants en matière d’économies d’énergie, de rénovation énergétique des bâtiments et de développement des énergies renouvelables. De plus, indique la plateforme, “face à la démographie croissante, les mouvements migratoires, la part grandissante des familles monoparentales ou bien encore des nouveaux modes de vie post Covid, il manque et manquera encore un nombre considérable de logements en Europe. Les besoins de financement afin de répondre à cette demande sont estimés à des dizaines de milliards d’euros sur les 10 prochaines années”.

100 millions en 2023

Dans ce contexte, Look&Fin a drainé l’an dernier pas moins de 64 millions d’euros d’épargne au travers de sa plateforme vers la création de nouveaux logements et pour améliorer le bilan énergétique d’immeubles existants, enregistrant ainsi une forte croissance de 78 % sur cette thématique au cours de l’année écoulée. Pour ce qui est de 2023, “nous prévoyons d’attirer, pour le seul secteur immobilier, 100 millions d’euros d’épargne des Belges au travers de nos placements immobiliers”, avance Frédéric Lévy Morelle.