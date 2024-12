Les CEO d’AXA, d’ING et de Deutsche Bank ont écrit aux autorités pour alerter le monde politique d’une dégradation de la sécurité aux alentours de leurs sièges, dans le quartier de la Porte de Namur à Bruxelles, relate L’Echo samedi.

Les trois employeurs ont écrit au Premier ministre, aux ministres de la Justice et de l’Intérieur, aux bourgmestres d’Ixelles et de Bruxelles et au ministre-président bruxellois pour se faire l’écho de “nombreux témoignages de collaborateurs qui expriment leur inquiétude” devant un “sentiment d’insécurité croissant”.

Drogue, prostitution

Le courrier décrit ainsi “une augmentation inquiétante de personnes se livrant à des activités de consommation de drogues, à des tentatives de prostitution, à des actes d’exhibitionnisme” ainsi que des “scènes d’agression et de vols, créant un climat d’insécurité”. Les trois CEO appellent à une “action rapide et concertée pour renforcer la sécurité dans le quartier” et dans la station de métro Porte de Namur.