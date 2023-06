Degroof Petercam bientôt vendue?

Selon le journal français Les Echos, la vente de la banque privée de la rue de l’Industrie serait entrée dans une phase décisive et pourrait bientôt passer sous pavillon étranger.

Le groupe bancaire français Crédit Agricole figurerait dans la liste des candidats finalistes au rachat de Degroof Petercam. C’est du moins ce que croit savoir Les Echos. Selon le quotidien des affaires français, le sort de la banque privée serait même “prês d’être scellé outre-Quiévrain” qui ajoute que “Français, Néerlandais et Suisses se disputent une des références de la vénérable finance belge.

Ainsi, “Crédit Agricole, le néerlandais ABN Amro, ainsi qu’une ou deux banques privées helvétiques ont été désignés comme finalistes des enchères”, indique encore Les Echos. Par contre, ING et le groupe Belfius, dont on sait qu’il lorgne la vénérable institution depuis longtemps, “seraient sortis des enchères menées par la banque d’affaires canadienne RBC”, selon le quotidien français.

Degroof Petercam réagit

Suite aux informations publiées ce matin par Les Echos, Degroof Petercam fait pour sa part savoir par voie de communiqué que “comme indiqué précédemment, le conseil d’administration de Degroof Petercam analyse actuellement comment une éventuelle restructuration de l’actionnariat pourrait bénéficier aux intérêts de ses clients, de ses collaborateurs, de ses actionnaires et autres parties prenantes, du fait que certains actionnaires existants souhaiteraient renforcer leur participation dans la société et que d’autres actionnaires existants pourraient revoir leur position actuelle.”

Le communiqué ajoute que, “dans ce contexte, le conseil d’administration a donné un mandat à une banque d’investissement pour l’assister dans une revue stratégique. Cette analyse est menée avec diligence au niveau du conseil d’administration en toute confidentialité. Au niveau de l’entreprise, toute l’attention et tous nos efforts restent concentrés sur le service à nos clients et notre développement. Degroof Petercam est une maison d’investissement solide et rentable, dotée de collaborateurs talentueux, d’un modèle d’entreprise distinctif et de solutions performantes.”

