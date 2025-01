Dans les banques belges, certains salaires atteignent les 7 chiffres

En 2023, la Belgique a compté quinze banquiers percevant une rémunération de plus d’un million d’euros, d’après l’Autorité bancaire européenne (ABE), citée dans L’Echo et De Tijd jeudi.

Sur ces quinze banquiers belges, douze d’entre eux ont gagné entre un et deux millions d’euros sur l’année 2023, et les trois autres ont gagné un montant total entre trois et quatre millions d’euros. La rémunération moyenne des quinze s’établit à un peu plus d’1,9 million d’euros, dont environ la moitié issue d’une partie variable.

Surtout les hommes

La distinction au niveau du genre est criante, relèvent les quotidiens. Sur les 15 banquiers belges gagnant plus d’un million, seules trois sont des femmes, et seule une d’entre elles fait partie de la tranche de rémunération la plus élevée, entre trois et quatre millions.

Si les données recueillies par l’ABE sont anonymes, il est possible d’identifier certains profils belges. Les CEO des trois plus grandes banques belges s’y retrouvent notamment, avancent les quotidiens se fiant à leurs rapports annuels. Chez KBC, Johan Thijs a perçu une rémunération totale de 3,6 millions d’euros en 2023, tandis que Marc Raisière, mandataire public le mieux payé du pays, a touché 1,3 million d’euros sur l’année chez Belfius et que chez BNP Paribas Fortis, Michael Anseeuw a gagné 1,4 million d’euros en 2023. Lieve Mostrey, CEO d’Euroclear, est probablement le profil féminin sur le podium.