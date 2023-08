Crédit Agricole signe un trimestre historique et acquiert Degroof Petercam

La banque française Crédit Agricole a publié vendredi des résultats record au deuxième trimestre pour son entité cotée et annoncé qu’il était en passe d’acquérir une part majoritaire du gestionnaire d’actifs belge Degroof Petercam.

Crédit Agricole SA, ou Casa, coté à la Bourse de Paris et regroupant les principaux métiers du groupe bancaire hormis les caisses régionales, affiche 6,7 milliards d’euros de revenus entre avril et juin (+18,8%) pour un peu plus de 2 milliards d’euros de bénéfice net (+24,7%), du jamais-vu.

En y ajoutant les caisses régionales, c’est plus de 9,5 milliards de revenus qui ont été réalisés au deuxième trimestre (+7,9%), pour près de 2,5 milliards d’euros (+2,1%) de résultat net.

Avec près de 4,2 milliards d’euros de bénéfice net réalisé depuis janvier, le groupe affirme sa position de deuxième banque française.

Rachat de Degroof Petercam

Crédit Agricole a aussi annoncé vendredi que sa filiale de banque privée, Indosuez Wealth Management, allait acquérir une participation majoritaire dans Degroof Petercam, sans en préciser le montant. Le Tijd évoque un prix de 1,55 milliard d’euros.

Crédit Agricole contrôlerait environ 80% du capital de Degroof Petercam, au côté de la famille Cigrang, une famille d’armateurs d’Anvers.

Dans un communiqué, Degroof Petercam précise que le projet d’acquisition est réalisé en partenariat avec le groupe CLdN, actionnaire de référence de Degroof Petercam, « qui resterait au capital à hauteur d’environ 20 %, témoignage de la volonté de préserver les racines et l’ancrage domestique du groupe en Belgique en cohérence avec la culture de partenariats du groupe Crédit Agricole. »

Les actifs des clients de Degroof Petercam s’élèvent à 71 milliards d’euros.

« L’alliance de Degroof Petercam et du groupe Indosuez Wealth Management permettrait de créer un leader pan-européen de la gestion de fortune bénéficiant de relais de croissance mondiaux et se positionnant comme un consolidateur du secteur en Europe », ajoute-t-on.

La finalisation de l’accord devrait être réalisée en 2024