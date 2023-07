Citigroup: repli du bénéfice net dû à des coûts plus élevés et des revenus inférieurs

Le bénéfice net a fondu de 36% sur un an à 2,9 milliards de dollars sous l’effet de dépenses plus importantes.

La banque américaine Citigroup a annoncé vendredi un repli prononcé de son bénéfice net au deuxième trimestre sous l’effet conjugué d’une hausse des coûts et de revenus inférieurs, précisant se trouver néanmoins dans les jalons de son plan stratégique.

« Dans un contexte macroéconomique complexe, nous avons continué à voir les bénéfices de notre modèle d’activités diversifiées et d’un bilan solide », a commenté Jane Fraser, patronne du groupe, citée dans un communiqué. « Nous restons focalisés sur la mise en oeuvre de notre stratégie, tout en continuant à simplifier et à moderniser notre banque », a-t-elle poursuivi, affirmant que l’établissement se trouvait en ligne avec ses objectifs.

Le chiffre d’affaires a cédé 1% à 19,43 milliards de dollars avec des performances diverses suivant les branches. Ainsi, la « solidité » des services et de la banque de détail aux Etats-Unis a « plus que compensé » les replis enregistrés dans les activités de marché, de banque d’investissement et de gestion de fortune (notamment à cause d’une meilleure rémunération des dépôts).

Le bénéfice net a fondu de 36% sur un an à 2,9 milliards de dollars sous l’effet de dépenses plus importantes (gestion des risques, investissements dans la branche commerciale et de financements) mais aussi de facteurs macroéconomiques – comme l’inflation qui a atteint des niveaux élevés en 2022 – ou encore des licenciements en Asie.

Les résultats ont également subi les conséquences de la refonte de ses activités au Mexique –Citigroup a annoncé en janvier son projet d’y arrêter ses activités de banque de détail.. Ces résultats ont dépassé les attentes du consensus d’analystes de FactSet, qui tablaient sur un chiffre d’affaires de 19,34 milliards, un bénéfice net de 2,73 milliards et un bénéfice net par action de 1,30 dollar (1,33 dollar publié).