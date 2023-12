BNP Paribas prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre

Une enquête pour blanchiment a été ouverte à Paris après le signalement de flux possiblement suspects d’une société chypriote, dont des comptes auraient été hébergés chez une branche de BNP Paribas, a-t-on appris mardi de source proche du dossier.

Confirmant une information du Monde, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête à la suite d’un signalement de Tracfin du 17 mai, reçu en juin, dénonçant des flux suspects de la société chypriote de services financiers TCR International Limited.

« Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d’euros et de dollars auraient circulé sur ses comptes-espèces en France, correspondant à des fonds à l’origine possiblement douteuse et/ou à des flux sans logique économique explicite », a-t-on précisé de même source.



L’enquête préliminaire en cours vise les infractions de blanchiment aggravé par le caractère habituel du concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, faisant encourir la peine de 10 ans d’emprisonnement et de 750.000 euros d’amende ou la moitié de la valeur des biens blanchis.

Elle a été confiée au Service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF). Selon une source proche du dossier, la société BNP Paribas Securities Services apparaît comme l’établissement ayant hébergé des comptes de TCR International Limited. Les investigations devront vérifier que les différentes sociétés de la banque française BNP Paribas ont respecté leur devoir de vigilance.

« BNP Paribas a à coeur de respecter ses obligations réglementaires. Le groupe a adopté et maintient un dispositif mondial de conformité reposant sur une approche par les risques conçu pour se conformer aux lois, règles et règlements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme », a affirmé BNP Paribas, précisant ne pas pouvoir commenter l’enquête « au regard des obligations auxquelles elle est tenue ».



« D’importantes ressources et un nombre significatif de collaborateurs sont dédiés à cette fin, notamment au sein de la fonction conformité », a ajouté BNP Paribas. La banque a mis fin en janvier 2022 à l’accord centré sur la conservation de titres avec TCR International Limited.

Des clients russes et ukrainiens

Selon le Monde, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. D’après une source proche du dossier, à ce stade, l’enquête française ne permet pas d’établir de lien avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur et ancien chef Evgueni Prigojine, mort en août. Dans un communiqué adressé au quotidien du soir et consultable en ligne, TCR International Limited « nie catégoriquement avoir eu des relations directes » avec le groupe Wagner et son ancien chef, et affirme être « audité deux fois par an par deux cabinets extérieurs ».