Belfius lance un nouveau service pour aider les entreprises à réaliser leur transition écologique

Le bancassureur annonce le lancement d’une plateforme digitale pour aider les entreprises à rendre leur business plus durable.

Accompagner et encourager les entreprises à définir et à mettre en œuvre leur stratégie durable grâce à une plateforme digitale. Tel est l’objectif de CO 2 rporate ESG Ambition lancé par Belfius, un nouveau service permettant aux entreprises de définir des objectifs en matière de durabilité en fonction de leur secteur d’activité (60 secteurs différents), leurs ambitions, et les exigences réglementaires auxquelles elles doivent se conformer.

Co-création

Selon les chiffres du SPF Économie, deux tiers des entreprises de taille moyenne en Belgique n’ont, en effet, pas encore défini de trajet pour devenir plus performantes sur le plan du climat et de la transition. Comment décarboner sa consommation d’énergie, comment améliorer la gestion de ses déchets, etc. ? “Nombre d’entreprises ne savent généralement pas par où commencer, quels choix faire ou comment mesurer leur impact, constate Dirk Gyselinck, responsable des activités wealth management et corporate banking de Belfius. Souvent aussi, elles ne travaillent que sur leur impact environnemental (le E de l’ESG), mais ne prêtent aucune attention aux autres volets que sont les objectifs sociétaux ou de gouvernance. Il y a encore beaucoup de travail à faire.” Dans ce contexte, “nous misons sur notre culture d’entreprise qui consiste à écouter les clients et à réfléchir avec eux de manière respectueuse et non arrogante, ajoute Dirk Gyselinck. C’est pourquoi nous avons développé “CO 2 rporate ESG Ambition”, comme un outil de co-création.”

Plus de 1.000 entreprises