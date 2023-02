Banque mondiale: Ajay Banga candidat des États-Unis pour la présidence

Les États-Unis vont proposer la candidature du dirigeant indo-américain Ajay Banga à la présidence de la Banque mondiale, dont le processus de nomination a été lancé jeudi, a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué.

« Il dispose de l’expérience nécessaire pour mobiliser les ressources privées comme publiques afin de faire face aux défis les plus urgents de notre époque, dont le réchauffement climatique », selon Washington. « Ajay dispose de toutes les qualités pour diriger la Banque mondiale dans cette période critique de son histoire. Il a passé plus de trois décennies à construire et diriger des entreprises mondiales », a déclaré le président américain Joe Biden, cité dans le communiqué.

Ajay Banga est né et a grandi en Inde, où il a fait toutes ses études avant d’entamer sa carrière dans des entreprises agroalimentaires, Nestlé puis PepsiCo, à la fin du XXe siècle, puis de basculer vers le secteur financier, développant notamment la stratégie de micro-financement de la banque américaine Citigroup entre 2005 et 2009. Il a rejoint Mastercard en 2009 en tant que directeur des opérations avant d’en devenir le directeur général un an plus tard, puis président du conseil d’administration en 2021.

Avoir accès à l’économie numérique

« Ses efforts ont permis à 500 millions de personnes n’ayant pas de compte en banque d’avoir accès à l’économie numérique, de diriger les investissements privés vers des solutions pour faire face au réchauffement climatique et d’augmenter les opportunités économiques dans le cadre du Partenariat pour l’Amérique centrale », a détaillé la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, dans un communiqué séparé dans lequel elle « applaudit la décision du président Biden ». Le processus de nomination du nouveau président de la BM a été lancé jeudi, une semaine après que le président actuel, David Malpass, a annoncé son départ de la tête de l’institution à compter du 30 juin.

Si les raisons de son départ n’ont pas été précisées, le dirigeant de la Banque mondiale avait été critiqué pour son manque de volontarisme sur le volet climatique.