Banco BPM juge insuffisante l’OPE lancée par Unicredit

Le troisième groupe bancaire italien BPM a jugé mardi insuffisante l’offre publique d’échange d’actions (OPE) le valorisant à 10,1 milliards d’euros et lancée lundi par la deuxième banque italienne Unicredit.

L’offre “ne reflète en aucune manière la rentabilité et le potentiel supplémentaire de création de valeur pour les actionnaires de BPM”, écrit Banco BPM dans un communiqué publié à l’issue de son conseil d’administration.

L’entreprise souligne qu’elle prendra formellement position dans les délais et selon les modalités légaux, et qu’il ne s’agit que d’une première lecture de l’OPE lancée par Unicredit.

UniCredit a offert lundi 0,175 de ses actions ordinaires pour chaque action Banco BPM, les valorisant 6,657 euros chacune, soit une prime d’environ 0,5% par rapport au cours de clôture de l’action de vendredi dernier.

Le conseil d’administration relève que les conditions dans lesquelles Unicredit a lancé son OPE sont “absolument inhabituelles pour des opérations de ce genre”, jugeant la prime et le prix final trop bas. Par rapport au cours de clôture lundi soir, le prix proposé par Unicredit est inférieur de 7,6%, souligne le communiqué.

BPM relève également que l’OPE “n’a pas fait l’objet d’un accord préalable” et que le projet d’intégration des deux banques le plus rapidement possible lui ferait perdre son “autonomie juridique”.

Commerzbank

L’OPE sur Banco BPM survient alors qu’UniCredit a annoncé en septembre d’abord l’acquisition de 9% de Commerzbank, puis sa montée à 21% du capital, alimentant des rumeurs sur une éventuelle reprise complète de sa rivale allemande.

Mais ce projet s’est heurté à l’opposition du gouvernement allemand et des syndicats du secteur bancaire.

L’action BPM cédait 0,74% à la Bourse de Milan peu après la réunion du conseil d’administration mardi, tandis qu’Unicredit abandonnait 0,1%, dans un marché en repli de 0,4%, plombé par les valeurs automobiles.