Après avoir frôlé la faillite en 2017, la plus vieille banque du monde reprend des couleurs

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS), la plus vieille du monde, a affiché au premier trimestre un bénéfice net supérieur aux attentes, de 235,7 millions d’euros, porté par la hausse des taux d’intérêt.

Ce résultat, publié mardi, dépasse largement le consensus des analystes de Factset qui tablaient sur 120 millions d’euros. Les revenus ont augmenté de 11,8% à 878,9 millions d’euros au premier trimestre, un résultat là aussi supérieur aux attentes des analystes, qui avaient tablé sur 828 millions d’euros. Le revenu net d’intérêts a bondi de 56,6% à 504,5 millions d’euros, dans un contexte de hausse des taux sur les marchés. A l’inverse, les commissions ont baissé de 10,2% à 331,7 millions d’euros.

Monte dei Paschi avait bouclé en novembre une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros, visant à renforcer ses fonds propres et à financer son plan stratégique 2022-2026. Le stock de créances douteuses brutes s’est élevé au premier trimestre à 3,3 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 17% sur un an. Les coûts opérationnels ont reculé de 13,8% à 464,6 millions d’euros, grâce aux économies sur les frais de personnel. Plus de 4.000 salariés ont quitté la banque de Sienne au 1er décembre, soit 20% de ses effectifs, dans le cadre de départs volontaires qui devraient générer des économies de plus de 300 millions d’euros dès cette année.

Le ratio coûts-revenus a baissé à 52,9%, contre 68,6% un an auparavant, permettant ainsi à la banque de dépasser déjà son objectif prévu pour 2024. Au bord d’une faillite retentissante, MPS avait dû être renflouée en 2017, à hauteur de 5,4 milliards d’euros, par l’État italien qui en est devenu le principal actionnaire, avec une part de 64%.