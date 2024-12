Affaire Reynders: la Loterie Nationale déplore “les atteintes injustifiées à sa réputation”

“Aucun autre joueur n’a cumulé de manière similaire plusieurs plafonds de limites de jeu”, souligne le conseil d’administration. Tous les mécanismes de prévention ont bien fonctionné, en misant sur la transparence absolue dans une note de treize pages.

C’est assez remarquable pour être souligné: la Loterie Nationale se défend longuement, après les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur Didier Reynders (MR), ancien vice-Premier ministre et commissaire européen. Le conseil d’administration diffuse une note de treize pages dans laquelle il fait la transparence sur ce qui s’est passé.

En substance, il s’agit de démentir le fait que ses jeux peuvent être une technique “habituelle” de blanchiment d’argent. “Aucun autre joueur n’a cumulé de manière similaire plusieurs plafonds de limites de jeu“, souligne le conseil d’administration.

“Atteintes à sa réputation”

“Les 3 et 4 décembre, des articles parus dans la presse ont affirmé que Didier Reynders aurait abusé des systèmes de jeu de la Loterie Nationale à des fins de blanchiment d’argent, souligne le communiqué. Ces publications ont été suivies par des détails supplémentaires sur son comportement de jeu, ainsi que sur les prétendues facilités qu’offriraient les jeux de loterie pour blanchir de l’argent. Certains faits relayés de façon erronée dans les médias ont ainsi gravement porté atteinte à la réputation de la Loterie Nationale.”

Tout “en respectant le secret d’instruction et la présomption d’innocence”, la Loterie Nationale tient à préciser que “la cellule ‘forensic’ a fonctionné avec efficacité en détectant un comportement de jeun anormal pouvant indiquer un possible blanchiment d’argent”. La direction “a rempli son devoir en signalant ce fait au parquet fédéral dès 2022”.

Le tout a été fait de façon aussi discrète que possible “compte tenu de l’identité et du statut juridique très spécifique des titulaires des comptes“: Didier Reynders et son épouse, magistrate.

“Caractère isolé”

Le conseil d’administration insiste sur “le caractère isolé de ce cas, qui ne reflète en rien les pratiques des millions de joueurs de la Loterie”. Et de préciser encore: “Le cas en question est totalement exceptionnel: aucun autre joueur n’a cumulé de manière similaire plusieurs plafonds de limites de jeu.

L’enquête interne a été menée après la découverte, en 2021, de la vente d’une “grande quantité d’e-tickets” dans un seul point de vente. Le rapport, bouclé le 7 février 2022, a conclu à un “comportement de jeu anormal”, tout en sachant qu’il correspondait à deux personnes à l’identité “politiquement sensible”.

Le document défend le fait que les jeux de loterie sont “peu sensibles aux pratiques de blanchiment d’argent”.