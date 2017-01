"L'épargnant belge va perdre 2,5 milliards en pouvoir d'achat cette année"

L'économie européenne s'améliore et l'inflation progresse, mais les signes précurseurs d'une augmentation des taux d'intérêt sur les livrets d'épargne ne sont pas encore là. "Encore un peu de patience, s'il vous plaît", tel est le message destiné aux épargnants et que la Banque Centrale Européenne distillera encore un certain temps sur le marché. Et 'encore un peu' signifie probablement 'encore quelques années'. Il faudra peut-être attendre 2018 ou 2019 pour voir les taux sur les livrets d'épargne donner signe de vie, sous réserve bien sûr que la conjoncture garde la cap. Mais les temps meilleurs pour l'épargnant pourraient se voir reportés à la décennie suivante. Entre-temps, l'inflation dévore sans répit ni pitié le pouvoir d'achat des 260 milliards d'euros qui se trouvent parqués sur des comptes d'épargne en Belgique. Le rendement réel sur ces comptes atteint aisément -1%, ce qui signifie que les épargnants perdront cette année 2,5 milliards d'euros en pouvoir d'achat. Ou comme Koen De Jonckheere, le CEO de la société d'investissement Gimv, le formule: "L'argent sur votre livret d'épargne est...