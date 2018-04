Fluxys met la main sur le gestionnaire grec d'infrastructures gazières

Fluxys s'est allié au sein d'un consortium avec Snam (gestionnaire italien) et Enagas (gestionnaire espagnol) pour prendre le contrôle de 66% des parts de DESFA. L'entreprise italienne détient 60% de ce holding, contre 20% pour Enagas et 20% pour Fluxys.

DESFA gère un réseau de transport haute pression de quelque 1.500 kilomètres, ainsi qu'un terminal de regazéification à Revithoussa. "Grâce à sa position stratégique en Méditerranée, la Grèce pourrait jouer un rôle de carrefour important pour la diversification des sources d'approvisionnement et l'ouverture de nouveaux axes de gaz naturel en Europe", commente Fluxys.

Le consortium estime pouvoir apporter à DESFA "des compétences techniques et opérationnelles, et développer de nouvelles sources et utilisations du gaz naturel".

L'opération devrait être bouclée dans le courant du second semestre de cette année.