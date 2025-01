FireAid, un concert pour reconstruire Los Angeles

De nombreuses stars se mobilisent pour aider les victimes des incendies toujours en cours. Baptisé FireAid, un concert caritatif sera donné le 30 janvier avec une dimension quasi planétaire.

Au moins 275 milliards de dollars. Tel est, pour l’instant, le bilan financier des impressionnants dégâts causés par les incendies de Los Angeles. Si les pompiers continuent de faire des progrès face aux flammes, la catastrophe est loin d’être maîtrisée et la facture pourrait encore s’allonger.

En attendant la maîtrise totale du feu destructeur, de nombreuses stars du rock et de la pop ont décidé de voler au secours des victimes. Le 30 janvier, elles participeront à un concert caritatif baptisé FireAid dans deux salles du centre de la ville toujours épargné par les incendies.

Casting de luxe

Lady Gaga, Billie Eilish, Stevie Wonder, Katy Perry, Sting, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Rod Stewart… La liste des noms prestigieux ne cesse de s’allonger pour cet événement musical qui rappelle le concert Live Aid de 1985 en faveur des victimes de la famine en Ethiopie. Mais cette fois, l’argent collecté contribuera à soutenir les familles évacuées et à reconstruire certaines infrastructures de Los Angeles dévastées par les incendies.

A priori local, le FireAid aura une ambition nationale voire planétaire puisqu’il sera non seulement retransmis dans certains cinémas aux États-Unis, mais aussi sur plusieurs plateformes de streaming comme Netflix, Apple Music ou encore Amazon Prime Video. Comme à l’époque du Live Aid, les spectateurs du monde entier pourront participer à une collecte de dons pendant le concert.

Et bientôt à Bruxelles…

Puissants outils de mobilisation, les concerts caritatifs semblent revenir à la mode pour mobiliser les foules et leurs portefeuilles. Ainsi, avant Londres mais après Paris, un autre événement aura lieu le 8 février à Bruxelles. Organisé aux Halles de Schaerbeek, le concert Together for Palestine viendra aux secours des habitants de la bande de Gaza touchés par le conflit israélo-palestinien.

Une trentaine d’artistes engagés seront de la partie comme les Belges Nicolas Michaux, Baloji, Caballero & JeanJass, Juicy ou encore Noé Preszow, mais aussi des personnalités d’envergure internationale comme l’humoriste française Blanche Gardin et surtout l’illustre producteur-chanteur Brian Eno qui a fait les belles heures de U2. L’argent récolté ce soir-là se versé à l’organisation non gouvernementale Medical Aid for Palestinians.