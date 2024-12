Les meilleurs cadeaux de l’année doivent forcément inclure des bijoux. Mais aussi du parfum. Et bien sûr, des sacs et des chaussures. Le meilleur du meilleur, soigneusement sélectionné par Trends Style.

Play hard

© wout hendrickx

Mocassins à franges en cuir « Yorky » (Tod’s, 830 €). Montre en acier inoxydable (Festina, 299 €). Botte à franges (Louis Vuitton, 2.800 €). Charm De Sac Robot en cuir Saffiano et platine (Prada, 460 €).

Des rêves sauvages

© wout hendrickx

Boucles d’oreilles « Gypsy » en or jaune et rose 18 ct ornées de diverses pierres et 1,35 ct de diamants (Ole Lynggaard Copenhagen, 22 400 €). Sac léopard « Arqué » (Prada, 2.500 €). Mule Sabot en or, polyester métallisé et polyamide (Dries Van Noten, 650 €). Bracelet « Tiffany HardWear » en or jaune (Tiffany & Co., 13.600 €).

Preppy avec une touche d’originalité

© wout hendrickx

Bracelet en cuivre, verre et résine (Dries Van Noten, 595 €). Mocassins en cuir (Prada, 950 €). Montre bracelet « Première Iconic » en acier et cuir avec cadran laqué noir (Chanel, prix sur demande). Sac « Baguette Soft Trunk » en cuir et toile FF (Fendi, 1.900 €). Bijou de sac « Fendilicious » en cuir et toile FF (Fendi, 650 €). Collier « Kelly » en cuir de veau « Swift » et métal (Hermès, 600 €). Bougie parfumée « Wasabi » (Loewe, 375 €).

Logomanie

© wout hendrickx

Sac « Slim Trunk » (Louis Vuitton, 2.700 €). Sac à bandoulière « Claude » en daim (Celine by Hedi Slimane, prix sur demande). Sac « Baguette » en cuir et strass (Fendi, 3.000 €). Montre « Gem Dior » en acier, nacre et diamants (Dior, prix sur demande). Bracelet « Tiffany Lock » en or rose et blanc et pavé de diamants demi-cercle (Tiffany & Co., 17.200 €). Bracelet « Brides de Gala » en or rose et émail (Hermès, 695 €). Bracelet « Love » en or jaune 18 ct (Cartier, 5.200 €). Bracelet « Bangle Move » en or blanc et diamants (Messika Paris, 22.700 €). Bracelet « Matita » en or 18ct, céramique et quartz rose (Van Esser, prix sur demande). Eau de Parfum « Nightclubbing » (Celine Maison, 380 €). Miniature barbie Miniverselle par Caroline Helsen.

Doux avec audace

© wout hendrickx

Bracelet « Clochette » en cuir de veau « Swift » (Hermès, 575 €). Ours en peluche « DouDou » (Louis Vuitton, 3.000 €). Collier chaîne « Marine » avec finition palladiée (Gucci, 1.400 €). Montre « Mini DolceVita » avec diamants et bracelet en cuir (Longines, 4.050 €). Escarpin « Kate Max Strass Eternity » en suède et doublure métalisée (Christian Louboutin, 2.695 €).

Noir intemporel

© wout hendrickx

Sac « Jackie » en cuir verni noir (Gucci, 3.200 €). Montre « Ventura XXL Skeleton Automatic » en acier inoxydable (Hamilton, 1.995 €). Porte-cartes « Triomphe » en cuir de veau (Celine Homme, prix sur demande). Sandales « Illusion » en chèvre velours ornées de strass (Hermès 2.900 €). Charm De Sac Teddy (Prada 580 €). Bracelet « Move Link » en or blanc et diamants (Messika Paris, 9.200 €).

Amusement à la française

© wout hendrickx

Montre « Panthère de Cartier » en or jaune et acier (Cartier, 11.200 €). Sac « Lady Dior » en cuir de veau (Dior, prix sur demande). Mule en cuir de veau et strass (Celine by Hedi Slimane, prix sur demande). Bracelet « Rose Céleste » en or jaune et blanc, nacre, onyx, diamants (Dior, prix sur demande). Eau de Parfum « I want Choo » (Jimmy Choo, 138 € / 90 ml). Eau de Parfum « Hyper Oud » (Courrèges, 195 € / 100 ml). Miniature barbie Miniverselle par Caroline Helsen.

image Wout Hendrickx styliste Jan A.R. Bries

