Milan : où dormir, manger, prendre l’apéritif et faire du shopping

De la pizza du cœur dans un établissement simple où Gigi Hadid est une habituée aux meilleurs gâteaux Prada de la ville : voici où dormir, manger et faire du shopping à Milan.

Milan ne se dévoile pas facilement. À première vue, la ville semble bruyante et terne. Pourtant, elle se révèle peu à peu au fil des visites, des rencontres avec ses habitants et des dégustations de pâtes délicieuses. En cette période de l’année, la chaleur est douce et les touristes moins nombreux, parfait pour flâner dans le quartier bobo de Brera, faire du shopping dans la Via Montenapoleone (presque entièrement détenue par LVMH) et découvrir de petites osterie où les prix sont modestes et la cuisine excellente.

Ne manquez pas l’exposition de Niki de Saint Phalle, artiste franco-américaine célèbre pour son art féministe, au Mudec jusqu’au 16 février 2025. Au Palazzo Reale, l’exposition « Picasso lo Straniero » se tient jusqu’au 2 février 2025, présentant plus de 90 de ses œuvres liées à l’actualité de leur époque.

Alimentation

À Milan, la qualité des produits alimentaires est exceptionnelle. Cependant, l’adage « plus c’est cher, mieux c’est » ne s’applique pas du tout ici. Pour une pizza en cœur, rendez-vous chez Rosy y Gabrielle, un restaurant simple apprécié par Gigi Hadid. Les meilleures pâtes au citron se dégustent dans la cour du Bacaro. Pour un déjeuner luxueux, Giacomo, près du Duomo, est une option parfaite, tandis que Paper Moon est idéal pour observer les passants. Réservation recommandée !

Shopping

Milan est un paradis pour le shopping avec des maisons comme Prada, Gucci, et Miu Miu. Pour les amateurs de vintage, Madame Pauline est une bonne adresse. Visitez aussi Antonia, une boutique multimarque proposant des créateurs comme Dries Van Noten et Toteme. Le 10 Corso Como est une icône : sa cour intérieure reste un lieu de prédilection pour apercevoir des stars.

Dessert

Ne manquez pas Marchesi dans la Galleria Vittorio Emanuele II, propriété de Prada, qui propose les meilleurs gâteaux de la ville. Ce n’est qu’au mois de février, mois du carnaval, que vous pourrez y trouver les chiacchiere, ces beignets croustillants saupoudrés de sucre glace que tout le monde s’arrache.

marchesi1824.com

Apéro

Le Bar Basso est l’endroit le plus branché pour prendre l’apéro à Milan. Commandez-y un Negroni Sbagliato (inventé ici !) et passez-y toute la nuit.

Via Plinio 3

Dormir

Milan regorge de bons hôtels, mais un seul peut être notre préféré : le Principe di Savoia. Luxe classique, petit déjeuner formidable, parfaitement situé à un jet de pierre de la gare Centrale, d’où vous pouvez explorer toute la ville en transports publics.

par Els Keymeulen

