À ses débuts, Hamilton, la marque de montres fondée à Lancaster, en Pennsylvanie, a fait fureur en apportant l’exactitude horlogère aux chemins de fer américains. Aujourd’hui, elle est surtout connue pour être la marque fétiche des cinéastes. Depuis leur première entrée en scène sur le grand écran dans le classique de 1932 « Shanghai Express », les montres Hamilton sont apparues dans plus de 500 films et shows hollywoodiens. De « Men in Black » à « 2001 : L’Odyssée de l’espace » en passant par la récente superproduction « Oppenheimer », les montres Hamilton ont joué un rôle essentiel en complétant les costumes des personnages et en apportant leur contribution à l’histoire. « Toutes ces collaborations sont nées de manière organique », explique Vivian Stauffer, PDG de Hamilton. « Contrairement à d’autres marques, Hamilton ne paie pas pour figurer dans les films. Ce sont des amoureux de la marque, de nos créations et de notre savoir-faire qui viennent frapper à notre porte pour mettre en place une collaboration. Nous finançons les montres qu’ils souhaitent utiliser dans le film et investissons dans leur développement. Pour son film « Tenet », le réalisateur Christopher Nolan a par exemple souhaité que chaque soldat porte à son poignet une montre dotée d’une batterie externe. Cela représentait près de 200 exemplaires. Leur développement et leur livraison nous ont coûté plusieurs centaines de milliers d’euros. Mais la bonne nouvelle : les montres nous ont été restituées et nous pouvons les utiliser comme pièces d’exposition lors d’événements tels que les Hamilton Behind The Camera Awards (BTCA) ou nous en servir comme source d’inspiration pour des modèles destinés à nos fans. »

Cette année, dans le cadre d’une collaboration exclusive avec Legendary Entertainment et Warner Bros. Pictures, Hamilton a créé la « Desert Watch », une montre sur mesure à la demande du réalisateur Denis Villeneuve pour son film « Dune : Deuxième Partie », la suite très attendue de son chef-d’œuvre cinématographique « Dune ». Bien que la Desert Watch soit une exclusivité pour le film Dune, Hamilton a récemment lancé deux Ventura en édition limitée arborant un cadran bleu lumineux rappelant la couleur emblématique des yeux des Fremen. Le Ventura Bright est doté d’un bouton permettant d’illuminer les lignes bleues du cadran de la Desert Watch. La Ventura Edge propose un boîtier anguleux revêtu de PVD noir mat et un affichage numérique bleu qui imite les éléments en relief des accessoires du film. Cette édition limitée est assortie d’un emballage inspiré du film.

Bien que la Desert Watch ait été exclusive au film « Dune », Hamilton lance deux éditions limitées de Ventura pour les fans, avec un cadran bleu lumineux rappelant les yeux bleus des Fremen.

La Hamilton Khaki Field Murph, d’abord vue dans « Interstellar » (2014), est maintenant disponible en deux versions de 38 mm, avec mouvement automatique H-10 et une réserve de marche de 80 heures.

La Hamilton Khaki Field Murph 42 mm, qui a fait ses débuts en tant qu’accessoire personnalisé pour le personnage principal du film « Interstellar » (2014), a également été intégrée à la collection pour satisfaire les fans du film culte. Le Khaki Field Murph 2019 a connu un succès immédiat et est aujourd’hui l’une des références les plus populaires d’Hamilton.

Dans les coulisses

Cette année, Hamilton organisait les Hamilton Behind The Camera Awards (BTCA) à Los Angeles pour la treizième fois déjà, et prévoit à partir de maintenant de le faire chaque année. « Depuis que nous avons créé ce prix en 2006, nous avons placé sous les projecteurs l’immense travail accompli en coulisses ainsi que toutes les personnes passionnées qui donnent vie à des histoires sur grand écran et contribuent à la magie des films », explique M. Stauffer.

Cette année, 13 catégories ont été présentées lors des BTCA, dont le montage, les cascades, l’animation, le son ainsi que la coiffure et le maquillage. « Hamilton est la seule institution au monde à décerner un prix à tous les créateurs derrière la caméra et, jusqu’à cette année, la seule à chérir le rôle des accessoiristes dans le processus de création », déclare Guillaume DeLouche, acteur, directeur de production et chef accessoiriste. Il y a deux ans, DeLouche a remporté le Prop Master Award pour ses accessoires dans « Thor : Love and Thunder » (2022). « Les accessoiristes sont souvent négligés alors qu’ils jouent un rôle crucial dans l’industrie », déclare M. DeLouche. « Nous sommes responsables de la recherche, de la création et de la gestion de tous les accessoires et éléments de décor, et nous remuons parfois ciel et terre pour cela. C’est parce que cette reconnaissance est importante que la Property Masters Guild a créé cette année les MacGuffin Awards. »

L’horloger des rois

Abraham-Louis Breguet a également remué ciel et terre lorsqu’il était horloger de Napoléon Bonaparte et de plusieurs cours royales. Il a constamment résidé dans des cercles aristocratiques, ce qui se reflète encore aujourd’hui. « Breguet fait tellement partie intégrante de la culture européenne que son nom apparaît naturellement lorsqu’il s’agit de décrire l’aristocratie, la bourgeoisie ou tout simplement un monde luxueux et sophistiqué », explique Emmanuel Breguet, issu de la septième génération de la famille Breguet et vice-président et responsable du patrimoine chez Montres Breguet. « Les références aux montres Breguet dans la littérature française et étrangère soulignent la notoriété exceptionnelle de la marque et de son fondateur. » Parmi les grands écrivains qui mentionnent Breguet, il est notamment possible de citer Honoré de Balzac, Nikolaï Karamzine, Prosper Mérimée, Jules Verne, Victor Hugo, … Et plus récemment, Alexander Ivanovich Kubrin. Ces deux derniers ont choisi une montre Breguet comme thème central d’une nouvelle pour l’un et d’un roman pour l’autre.

Comme dans le livre, le film « Le Comte de Monte-Cristo » (2024) met en scène des garde-temps Breguet.

Le temps, un élément clé

Pour ceux qui souhaitent se plonger dans l’ambiance des nouveaux modèles de montres de la collection Breguet Marine, le film « Le Comte de Monte-Cristo » d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte est un incontournable. Les montres Breguet figurent dans le roman d’aventures d’Alexandre Dumas du même nom, et dans le film également, l’ambitieux banquier Baron Danglars arbore une belle montre de poche Breguet au cadran couleur crème, avec une grande aiguille centrale et deux aiguilles décentralisées. La montre de poche et sa précision jouent un rôle majeur dans l’un des moments les plus cruciaux de l’histoire. Un instrument horaire Breguet orne également le bureau de l’armateur Morrel : un chronomètre de Marine.



Breguet ajoute deux nouveaux modèles à sa collection Marine, dont le Chronographe Marine 5529. Cette version sportive (42,3 mm) arbore un cadran bleu profond guilloché à la main.

And the winners are

Quelques-uns des films et des créateurs qui se sont vus décerner un Hamilton Behind the Camera Award cette année :

Cascades : Chris O’Hara, « The Fall Guy ».

Animation : Kelsey Mann, « Inside Out 2 »

Réalisation : Gia Coppola, « The Last Showgirl »

Chef accessoiriste : Kendra Eaves, « Anora »

Scénario : Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells et Shawn Levy, « Deadpool and Wolverine »

