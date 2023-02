Peter Goossens quitte la Hof van Cleve

Lieve et Peter Goossens passent le flambeau à leur chef cuisinier à la fin de l’année

Après 37 années passées à la tête du restaurant Hof van Cleve, à Kruisem, Lieve et Peter Goossens s’apprêtent à baisser définitivement le rideau sur leurs rôles respectifs d’hôtesse et de chef propriétaire. « Nous pensons depuis quelques années à donner une nouvelle orientation à notre vie professionnelle, » explique Peter Goossens, qui apporte déjà son concours à l’Hôtel La Réserve de Knokke à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau restaurant.

Ils ont trouvé le successeur idéal en Floris Van Der Veken, leur actuel chef de cuisine, leur fournissant – à eux et à l’ensemble de l’équipe – un sentiment de sécurité et de sérénité. « Floris combine le métier, le talent, la motivation et la passion inconditionnelle nécessaires pour écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du Hof van Cleve, » se réjouit le chef triétoilé, pleinement confiant dans la future réussite de son successeur.

© Pieter D'Hoop

Floris Van Der Veken est actif aux fourneaux depuis une dizaine d’années et, en tant que bras droit de Peter Goossens, il connaît mieux que personne l’ADN unique du Hof van Cleve. « Comme un certain nombre de ses prédécesseurs, il était évident que Floris allait tôt ou tard ouvrir son propre restaurant, » témoigne Lieve Goossens. « En ce sens, il est de la même trempe qu’un Michaël Vrijmoed ou Maarten Bouckaert, par exemple, qui ont travaillé chez nous pendant des années et qui, aujourd’hui, gèrent avec succès leur propre établissement de haut vol. »

Floris Van Der Veken se prépare à relever un immense défi, qu’il aborde l’esprit tranquille. « J’envisageais effectivement de monter mon restaurant. Quand Lieve et Peter m’ont parlé de leurs perspectives d’avenir et de leur proposition, il m’a d’abord fallu un peu de temps pour atterrir, » se souvient Floris Van Der Veken, qui reprendra le restaurant à partir du 1er janvier 2024, sous le même nom et avec la même équipe. « C’est une fameuse étape, pour moi, de passer du statut de chef exécutant, sous l’égide de Peter et Lieve, à chef propriétaire à la tête de plus de 20 collaborateurs. J’intègre peu à peu l’idée que, l’année prochaine, je reverrai Lieve et Peter au Hof van Cleve, mais assis à table parmi d’autres clients, » se réjouit-il entre impatience et décontraction.

Interrogé sur ses projets et sur la touche personnelle qu’il pense apporter à cette institution, Floris Van Der Veken semble surtout vouloir pérenniser l’expérience unique que représente une visite au Hof van Cleve. Le restaurant possède un profil aussi distinct que distinctif, où les convives se retrouvent instantanément dans un cocon familier. Un sentiment qui s’empare autant des gourmets qui écument les meilleurs restaurants du monde que des novices qui découvrent la table du Hof van Cleve pour la toute première fois. « J’ai déjà indiqué, avec quelques-uns de mes collègues du Hof van Cleve, que cette âme si spécifique restera notre priorité, » s’engage un Floris Van Der Veken qui avance en terrain connu. « Je suis très attaché à l’ambiance qui fait la particularité du Hof van Cleve, tant en salle qu’en cuisine ». Pour ce qui est de l’identité culinaire du Hof van Cleve, Peter Goossens lui a déjà donné l’opportunité d’y ajouter ses notes gustatives et formelles depuis quelques années. Il ne va donc pas chambouler cette identité du jour au lendemain. « J’aurai bien le temps d’apporter, ça et là, d’autres accents plus personnels. Ces idées prendront progressivement place, de manière réfléchie et dans le respect de l’héritage culinaire de Peter et Lieve, » conclut Floris Van Der Veken.

© Heikki Verdurme

Peter Goossens a ouvert le restaurant Hof van Cleve en 1986, jouissant rapidement de la plus grande estime des guides renommés et de la presse spécialisée. Avec son épouse Lieve Fermans, également hôtesse des lieux, cette reconnaissance a atteint son apogée avec l’attribution d’un extraordinaire 19,5 sur 20 au Gault&Millau 2004 et de trois étoiles Michelin en 2005. Deux récompenses que le restaurant n’a cessé de reconquérir d’année en année depuis lors. Le Hof van Cleve est par ailleurs systématiquement repris dans les 50 meilleurs restaurants du monde depuis plus de 15 ans. Une performance unique en soi, dont seule une poignée de restaurants peuvent s’enorgueillir. Et la preuve que le couple Goossens a su maintenir un niveau exceptionnel de qualité tout au long de ces années. Quand on lui demande la formule de ce succès sans égal, Peter Goossens répond avec force et résolution. « Rien de cela n’aurait été possible sans une équipe qui partage avec nous, jour après jour, le sens absolu de l’hospitalité, de la précision et du détail et qui s’engage à 100 % dans cette direction. Le travail d’équipe est la clé du succès. Je sais que ça fait un peu cliché, mais c’est ainsi. C’est pourquoi nous remercions tous nos collaborateurs. Au moment de remettre les clés à Floris, à la fin de l’année, nous nous remémorerons surtout les beaux moments passés avec eux et avec nos clients. »

Hof van Cleve, Riemegemstraat 1, 9770 Kruisem

www.hofvancleve.com