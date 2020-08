Ancien président de Groen et rival malheureux de Bart De Wever lors des élections communales d'Anvers, Wouter Van Besien abandonne la politique pour devenir, dès le mois prochain, "coordinateur durable et éthique" de VDK.

Née au milieu des années 1920 dans le giron du mouvement chrétien, cette banque gantoise attache une grande importance à l'éthique et fut, dans les années 1990, pionnière en matière de microcrédits. VDK avait par ailleurs décidé l'année dernière de ne plus accorder de rémunération variable aux membres de son comité de direction. A Anvers, Wouter Van Besien s'était posé en principal opposant à Bart De Wever mais avait dû déchanter lorsque le cartel Groen-sp.a avait implosé. Aux communales, Groen étaient certes passé certes de quatre à cinq sièges, mais pas assez pour empêcher la N-VA de gouverner avec l'Open Vld. Chargé ensuite en 2019 de pousser la liste pour les élections au Parlement flamand, Van Besien n'avait pas été réélu. Dans une note interne d'une rare virulence, il avait alors critiqué vigoureusement la manière dont Meyrem Almaci et Kristof Calvo avaient mené campagne. La suite était donc sans doute prévisible...