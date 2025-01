Le marché immobilier belge reprend de l’élan, selon une analyse réalisée par Belfius et Immoweb. En 2024, les ménages belges ont ainsi pu s’offrir un logement plus grand. Et le début de l’année 2025 s’annonce d’ores et déjà favorable aux candidats acheteurs… Explications.

L’inflation pèse à la fois sur les taux d’intérêt et les prix de l’immobilier. Ce qui fait qu’au plus fort de la crise économique, les Belges ont dû revoir leurs ambitions à la baisse: -17m² de surface habitable en seulement deux ans. Heureusement, 2024 a marqué une reprise, et les Belges ont pu améliorer leur pouvoir d’achat immobilier et regagner quelques précieux mètres carrés, selon une nouvelle analyse.

Pouvoir d’achat: +5m² en 2024

L’année dernière, les ménages belges ont ainsi pu récupérer 5m² de pouvoir d’achat immobilier. Ce gain, bien que modeste, représente déjà environ un tiers des 17m² perdus entre début 2022 et fin 2023. Et ce n’est pas tout: avec l’indexation des salaires de janvier, « ce pouvoir d’achat pourrait même encore augmenter de 3m² supplémentaires pour atteindre 115m² », se réjouissent les experts. Une tendance qui offre un nouveau souffle à ceux qui cherchent à acquérir un logement. Mais à quoi doit-on cette évolution positive?

Lire aussi | Renégocier son prêt immobilier pourrait redevenir intéressant

Un effet domino des taux hypothécaires en baisse

La réponse réside dans les taux hypothécaires. En 2024, la Banque centrale européenne (BCE) a revu ses taux directeurs à la baisse à plusieurs reprises. Cette décision a entraîné une diminution des taux d’intérêt appliqués par les banques pour les emprunts immobiliers.

Concrètement, cela signifie que pour un même montant emprunté, les mensualités à rembourser sont devenues plus abordables. Par exemple:

En décembre 2023, avec un taux d’intérêt moyen de 3,69% sur un prêt hypothécaire de 20 ans, un emprunteur disposant d’une mensualité de 1000€ pouvait obtenir un crédit de 170.419€ .

sur un prêt hypothécaire de 20 ans, un emprunteur disposant d’une mensualité de 1000€ pouvait obtenir un crédit de . En décembre 2024, grâce à une réduction du taux moyen à 2,92%, ce même emprunteur pouvait obtenir un crédit de 182.325€, soit une augmentation de 7% de sa capacité d’emprunt avec une mensualité stable de 1000€.

Les emprunteurs ont donc pu se permettre de demander un prêt plus important tout en respectant leur capacité d’endettement. En d’autres termes, ils ont pu acheter un bien plus grand ou mieux situé, augmentant ainsi leur pouvoir d’achat immobilier.

Une tendance qui pourrait se prolonger

Alors que les taux restent attractifs et que l’indexation des salaires arrive, les perspectives pour les premiers mois de 2025 s’annoncent encourageantes. En effet, l’inflation semble désormais maîtrisée, avec une stabilisation attendue autour de 2% d’ici 2025. Toutefois, la prudence reste de mise. Certains défis politiques et économiques majeurs pourraient freiner cette reprise. Notamment la situation budgétaire du pays, qui reste préoccupante. Selon les prévisions d’automne de la Commission européenne, le déficit budgétaire devrait atteindre 4,9% en 2025. « Sans réformes structurelles, la Belgique pourrait être confrontée à une hausse des taux d’intérêt à long terme », concluent les experts. « Ce qui risquerait d’affecter la dynamique actuelle. »