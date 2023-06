Gateway²Britain, la plateforme pour stimuler le commerce avec le Royaume-Uni

Une nouvelle plateforme innovante, « Gateway²Britain », est mise en place pour aider les entreprises belges dans leurs relations commerciales avec le Royaume-Uni, dans un contexte post-Brexit.

Avant le Brexit, le Royaume-Uni était un partenaire commercial de premier plan pour la Belgique et la Flandre, dont c’était le quatrième le plus important. Par exemple, 60% des activités à l’export du secteur flamand du transport et de la logistique étaient tournés vers le Royaume-Uni. Le Brexit a toutefois engendré des freins au commerce, en raison de contrôles administratifs et douaniers, notamment. La nouvelle plateforme numérique Gateway²Britain vise à fluidifier ces formalités et donc à donner un avantage concurrentiel aux entreprises flamandes exportatrices.

La plateforme est le fruit d’une collaboration entre le ministre flamand de l’Économie et de l’Innovation, Jo Brouns, et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. Gateway²Britain, basé sur une étude préliminaire réalisée par Deloitte, bénéficie d’un soutien financier de l’Union européenne et implique également, entre autres, les services de douanes belges.