“24h Entrepreneuses”: un challenge original pour booster la visibilité des cheffes d’entreprise

L’agence de communication Nonante Cinq lance une action inédite: offrir gracieusement 24 heures de son savoir-faire et de son ‘’faire savoir’’ pour mettre cinq entrepreneuses belges en lumière. L’appel à candidatures est ouvert!

Le constat est plutôt alarmant. En Belgique, les femmes représentent une part croissante du monde de l’entrepreneuriat, mais leur visibilité reste toutefois limitée, surtout dans les médias. Ainsi, selon des études publiées par Statbel en 2022 et l’Inasti en 2023, il apparaît que 34,5% des travailleurs indépendants en Belgique sont des femmes (soit une sur trois) et que les entreprises nouvellement créées en personne physique l’ont été à 37,5% par des représentantes su sexe féminin.

Mais si les femmes se lancent de plus en plus dans ce parcours exaltant de l’entrepreneuriat, elles ne sont pas pour autant davantage valorisées dans les médias. Une disparité qui se creuse même davantage dans la presse économique où les entrepreneuses n’y apparaissent que très rarement.

Bousculer l’espace médiatique

Consciente du problème, l’agence de relations publiques Nonante Cinq a décidé de passer à l’action en lançant un projet ambitieux: le challenge ‘‘24h Entrepreneuses’’ pour mettre justement en lumière des entrepreneuses belges à travers une opération médiatique impactante. Concrètement, l’agence offrira bientôt ses services à cinq femmes inspirantes à travers un plan média ‘‘24h top chrono’’ pour leur assurer un maximum de visibilité dans la presse écrite et audiovisuelle.

‘‘En tant que facilitateur dans le milieu des médias, on entend souvent deux discours qui se rejoignent, constate Nathan Soret, CEO de l’agence Nonante Cinq. D’une part, les journalistes qui déplorent le manque d’entrepreneuses à mettre en avant et, de l’autre, des femmes qui, soit se demandent comment passer dans les médias, soit n’osent même pas y songer, croyant qu’elles n’y ont pas droit. Entre les deux, nous estimons avoir un rôle charnière. On s’est dit que cet appel à candidatures permettra de trouver des profils et de proposer aux journalistes de les mettre sur le devant de la scène, tout en poussant d’autres entrepreneuses à se faire une place dans l’espace médiatique. L’idée est vraiment de créer une impulsion vertueuse.’’

Bien décidée à casser les codes, l’agence de communication vient donc de lancer son challenge ‘‘24h Entrepreneuses’’ sur son site web en espérant attirer un maximum de candidatures avant le 4 février. Après l’examen de chaque dossier, les cinq femmes dites ‘‘les plus inspirantes’’ se verront ensuite offrir un action de ‘‘médiatisation massive’’ le 17 février prochain, grâce au travail exceptionnellement bénévole des 10 personnes qui composent l’équipe de l’agence Nonante Cinq.