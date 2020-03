Un accord est intervenu entre le gouvernement fédéral, la Banque nationale et le secteur financier sur une garantie d'Etat pour les crédits bancaires aux entreprises.

L'accord entre l'Etat et les banques prévoit aussi un moratoire sur des crédits hypothécaires et des prêts aux entreprises, a annoncé le gouverneur de la Banque nationale (BNB) Pierre Wunsch, dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).

Ce dernier n'a pas précisé les modalités, mais le ministre du Budget, David Clarinval, a confirmé la teneur de la mesure, qui devrait être annoncée dans la journée ou ce lundi, selon lui. L'accord doit encore être finalisé, a tempéré le ministre MR.

C'est le fruit d'une concertation intense menée ces derniers jours sous l'égide du ministre des Finances Alexander De Croo pour répondre aux conséquences économiques prévisibles de la crise du coronavirus.

L'Etat et les banques jugent indispensable d'instaurer de telles règles fédérales pour les indépendants et les entreprises confrontés à des problèmes de liquidités en raison des obligations de fermetures et de la perte de revenus.

Cette garantie vient en plus des reports de paiement d'impôt et autres mesures déjà annoncées.

L'accord entre l'Etat et les banques prévoit aussi un moratoire sur des crédits hypothécaires et des prêts aux entreprises, a annoncé le gouverneur de la Banque nationale (BNB) Pierre Wunsch, dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi).Ce dernier n'a pas précisé les modalités, mais le ministre du Budget, David Clarinval, a confirmé la teneur de la mesure, qui devrait être annoncée dans la journée ou ce lundi, selon lui. L'accord doit encore être finalisé, a tempéré le ministre MR. C'est le fruit d'une concertation intense menée ces derniers jours sous l'égide du ministre des Finances Alexander De Croo pour répondre aux conséquences économiques prévisibles de la crise du coronavirus. L'Etat et les banques jugent indispensable d'instaurer de telles règles fédérales pour les indépendants et les entreprises confrontés à des problèmes de liquidités en raison des obligations de fermetures et de la perte de revenus. Cette garantie vient en plus des reports de paiement d'impôt et autres mesures déjà annoncées.