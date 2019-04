Les principales préoccupations concernant le Brexit se sont un peu tassées au cours de la semaine écoulée, à présent que l'Union européenne a accordé au Royaume-Uni, pour un Brexit " raisonnable ", un sursis jusqu'au 31 octobre 2019. Reste bien sûr à savoir si ce Brexit " raisonnable " sera réalisé, mais les participants au Concours Investisseur peuvent en tout cas sortir cela de leur esprit.

En début de semaine, les marchés d'actions se sont montrés hésitants, mais ensuite, le climat est devenu plus positif, avec des gains de cours sur un large front. Le prix du pétrole a augmenté sous l'influence des combats en Libye, or ce pays est un producteur pétrolier relativement important et les marchés craignent une pénurie de l'offre de pétrole brut. Le huitième classement hebdomadaire a été remporté par le portefeuille Jeroenfin qui, en une semaine, a progressé de 4,13 %.

La fin est en vue

Le Concours Investisseur se terminera le vendredi 26 avril 2019, et pendant le week-end de Pâques, les bourses se montrent traditionnellement très peu animées. Euronext sera fermé le Vendredi saint, soit le 19 avril 2019, ainsi que le lundi de Pâques, 22 avril 2019. Les participants ne peuvent donc plus déployer tous leurs efforts qu'en vue du neuvième et dernier classement hebdomadaire. Au cours de la dixième semaine du concours, aucun prix hebdomadaire n'est plus accordé. Ceux qui veulent encore tester leurs capacités à investir peuvent s'inscrire sur le site : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Coup d'oeil dans les portefeuilles

Au classement général, on assiste toujours à d'importants glissements, et l'on voit surgir de nouveaux joueurs dans le top cinq. Le leader de la semaine dernière, JVDH35, est retombé à la 57e place.

En revanche, le numéro deux, NicoSolv, a bien résisté et a même pris la tête. Il a toutefois réaménagé son portefeuille, qui se compose à présent d'Accor, Air France-KLM, Airbus, bpost, Flow Traders, Deutsche Lufthansa et Publicis. Les deux trackers à la hausse avec un effet de levier sur l'indice Eurostoxx50, sur lequel il enregistre des bénéfices de plus de 13 %, restent cependant en portefeuille, aux côtés d'un tracker sur le secteur bancaire. Entre-temps, la valeur de son turbo long sur l'indice DAX a plus que doublé.

La 2e place est occupée en ce moment par Optimist13. Ce joueur n'a pas modifié grand-chose à son portefeuille, à part Wirecard et Galapagos qui ont dû laisser la place à STMicroelectronics et DSM. Ce portefeuille se compose par ailleurs d'AB Inbev, de l'action de BTP néerlandaise BAM Groupe, d'Euronav, ING, KPN, Melexis, OCI (sur lequel il enregistre un bénéfice 36 %), Umicore, VolkerWessels et Wolters Kluwer. Il détient également un tracker avec un effet de levier sur l'indice CAC 40 français, ainsi qu'un turbo long sur ce même indice.

Le gagnant du huitième classement hebdomadaire, Jeroenfin, apprécie les valeurs financières puisque son portefeuille est rempli d'actions comme ABN Amro, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, KBC Groupe, KBC Ancora, l'assureur NN Group et Société Générale. Il détient par ailleurs deux trackers sur le secteur bancaire et un turbo long sur l'indice BEL20. Il doit son succès à la hausse réalisée vendredi par les valeurs financières qui lui a permis d'améliorer la valeur de son portefeuille de 4,13 %. Ce résultat lui vaut d'être le premier de classe.

Perspectives

Les joueurs peuvent sortir les soucis liés Brexit de leur esprit puisque cette saga n'aura plus d'influence sur les marchés au cours des deux dernières semaines du concours. Les résultats des entreprises au premier trimestre commencent tout doucement à arriver, mais les entreprises qui les publient au mois d'avril sont rares. Fagron est l'une des exceptions qui l'a fait, mais ses résultats ont été sanctionnés par une baisse de quelques pour cent. Nous distinguons par ailleurs peu d'actions opéables parmi celles dans lesquelles investir dans le cadre du concours, même si une surprise n'est jamais exclue.