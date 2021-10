Pour la première fois en Belgique, plus d'une voiture neuve sur cinq immatriculée au cours des neuf derniers mois était pourvue d'une motorisation électrifiée. Une percée que l'on doit aux voitures de société, qui concentrent à elles seules près de 80% des nouvelles immatriculations alimentées en tout ou en partie à l'électricité, indique vendredi la Febiac.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs n'empêche donc pas l'"électrification galopante" du marché automobile belge. Fin 2020, 14,4% des voitures neuves immatriculées en Belgique embarquaient une motorisation électrifiée (soit 100% électrique (BEV) ou à pile à combustible (FCEV - fuel cell/H2), soit hybride plug-in (PHEV), soit hybride non plug-in (HEV)). Neuf mois plus tard, cette proportion est désormais de 21,8%.

"Cette percée remarquable de la motorisation électrifiée est notamment due à une offre qui se développe rapidement, à tel point que l'on compte aujourd'hui plus de 160 modèles électrifiés proposés à la vente en Belgique par les constructeurs, dont plus de 60 voitures 100% électriques (BEV)", note la Fédération belge de l'automobile.

En outre, pour la première fois, les immatriculations de voitures 100% électriques (BEV) figurent à un niveau semblable à celles des voitures hybrides non plug-in.

La Tesla Model 3 est actuellement la voiture électrique (BEV) la plus immatriculée en Belgique en 2021, tandis que la BMW X5 et la Toyota Corolla occupent le haut des classements réservés aux modèles hybrides plug-in (PHEV) et non plug-in (HEV).

Parallèlement à cette percée des motorisations électrifiées, la Febiac constate un léger rebond de la motorisation essence, ce qui a pour effet de faire plonger la part de marché de la motorisation diesel sous le seuil symbolique des 25%.

