Un investisseur belge sur deux (49%) s'attend à un rebond de l'économie dans les prochains mois, ressort-il du baromètre des investisseurs de la banque ING. C'est le pourcentage le plus élevé depuis le lancement de l'enquête en 2004.

Les annonces concernant la réouverture de l'économie et les bonnes performances des bourses ont poussé le Baromètre ING des Investisseurs à la hausse en mai (120 points contre 107 en avril). L'indicateur a ainsi atteint son plus haut niveau depuis janvier 2018.

Dans ce contexte d'attentes élevées, les investisseurs osent prendre davantage de risques: 33 % jugent le moment approprié pour miser sur des secteurs plus risqués, alors que 24 % sont de l'avis contraire.

Il faut remonter à janvier 2018 pour retrouver un tel goût du risque chez les investisseurs belges - même si 2018 s'était finalement révélée une mauvaise année boursière.

Les annonces concernant la réouverture de l'économie et les bonnes performances des bourses ont poussé le Baromètre ING des Investisseurs à la hausse en mai (120 points contre 107 en avril). L'indicateur a ainsi atteint son plus haut niveau depuis janvier 2018. Dans ce contexte d'attentes élevées, les investisseurs osent prendre davantage de risques: 33 % jugent le moment approprié pour miser sur des secteurs plus risqués, alors que 24 % sont de l'avis contraire. Il faut remonter à janvier 2018 pour retrouver un tel goût du risque chez les investisseurs belges - même si 2018 s'était finalement révélée une mauvaise année boursière.