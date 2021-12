Le Belge arrive à la tête de l'une des plus grandes entreprises chimiques du monde.

Peter Vanacker va devenir le nouveau CEO de LyondellBasell, a annoncé lundi soir l'entreprise par communiqué. Le Belge arrive ainsi à la tête de l'une des plus grandes entreprises chimiques du monde.

M. Vanacker est actuellement directeur général de Neste, un producteur de biocarburants et la plus grande entreprise de Finlande. Cette dernière a annoncé son départ la semaine dernière.

