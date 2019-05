Trois piliers pour réduire la congestion belge: "Le problème n'est pas la possession d'une voiture, mais son utilisation"

Kurt De Cat Journaliste chez Trends

En Europe, ce sont les Belges qui perdent le plus de temps dans le trafic, avec en moyenne une semaine de travail par an passée dans les embouteillages. Le cabinet de conseil Deloitte a examiné la crise de la mobilité et formulé trois solutions pour réduire la congestion et la pollution atmosphérique.