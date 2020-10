Merci ! C'est avec ce mot simple que l'équipe de Trends-tendances et moi-même voulons vous remercier de votre fidélité. Les derniers chiffres du CIM (l'institut en charge de mesurer les audiences des médias) nous créditent d'un score sans appel: avec notre pendant néerlandophone (Trends Magazine), Trends-Tendances est aujourd'hui le premier média économique en Belgique avec 538.200 lecteurs.

En fait, ce chiffre de " lecteurs " regroupe toutes les personnes en contact avec notre marque que ce soit via la version imprimée ou nos plateformes online. En écrivant cet éditorial de remerciement, je pensais à une maxime de Confucius affichée de longue date dans mon bureau : " Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire ". Ce que l'équipe de " Trends-Tendances" a fait est simple : elle a agi à rebours de la doxa ambiante en maintenant la qualité éditoriale au-dessus de toute autre considération. Bruno Patino, l'ancien patron de France Télévisions rappelait dans son livre La civilisation du poisson rouge que les individus ont désormais une faculté d'attention qui ne dépasse pas les neuf secondes, soit à peine une de plus qu'un poisson rouge dans un bocal. Mais à l'inverse de certains médias (surtout dans le monde audiovisuel, en course permanente avec les réseaux sociaux) qui en ont fait leur fonds de commerce pour servir des informations dont la pertinence n'excède pas ces fameuses neuf secondes, Trends-Tendances a pris le parti de l'intelligence, cette denrée rare et indémodable. Notre nouvelle campagne médiatique intitulée sobrement Change the game en est d'ailleurs l'expression. A force d'être sollicité de toutes parts, votre temps est devenu rare. Or, votre attention doit se mériter et non pas être galvaudée en futilités. Raison pour laquelle nous vous proposons des articles optimistes, des visions qui sortent des sentiers battus. Bref, nous sommes à la fois des éclaireurs de tendances et des réducteurs de stress ! Notre recette ? Elle est très simple, surtout en cette période de morosité ambiante : remplissez votre tête d'idées positives, et il n'y aura plus de place pour les idées négatives ! Pour tout dire, nous essayons de vous fournir chaque semaine un fourmillement d'idées et d'exemples à suivre qui vous permettront non seulement de garder la niaque mais d'être - à votre tour - un " acteur du changement " là où vous êtes. Mais, me direz-vous, qu'est-ce qu'un game changer ? La meilleure réponse a été fournie par John F. Kennedy : " certaines personnes voient les choses comme elles sont et se demandent : pourquoi ? Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis : pourquoi pas ? ". Merci pour votre fidélité.