Trends-Tendances Legal Awards 2019 (en images)

La proclamation de la 14ème édition des Trends Legal Awards s'est déroulée, lors d'une soirée de gala exceptionnelle à The Event Lounge à Bruxelles en présence de plus de 450 avocats, juristes d'entreprise et autres personnalités du monde juridique. C'est le cabinet Loyens & Loeff qui a été sacré meilleur cabinet d'avocats belge pour cette année.