La crise sanitaire sans précédent liée au "covid19" crée un cataclysme particulièrement grand dans le secteur des salons et des événements. Le domaine dans lequel Xavier Corman lance sa prochaine start-up. Voici sa réaction.

Alors que tous les événements publics s'annulent les uns après les autres et que les foires et salons repoussent leur organisation pour tenir compte des mesures de "distanciation sociale" pour lutter contre le coronavirus, qu'en est-il du projet de start-up de Xavier Corman dont nous suivons les développements au fur et à mesure ?

Le concept de son projet consiste, en effet, à proposer une place de marché où les entreprises qui cherchent des fabricants de stands partout dans le monde peuvent entrer en contact avec des prestataires qui répondent à leurs critères.

Alors que l'équipe qu'il a constituée autour de lui pour le développement commercial et informatique s'active, la situation pourrait sembler problématique.

Mais Xavier Corman se montre confiant. Jugez plutôt :

