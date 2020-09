Une étude récente, réalisée par Zety, a analysé 133.000 CV et en a ressorti les principales caractéristiques en 2020. Longueur, rubriques, compétences,... : voici un bref récapitulatif.

À la recherche d'un premier job, d'un travail étudiant, ou d'un nouveau challenge professionnel, et vous en êtes à la rédaction de votre CV. Vous vous demandez quelles sont les tendances et les impératifs à inscrire ? Voici un guide qui vous donne quelques clés.

Un, deux, trois CV

D'après l'étude réalisée par Zety, la majorité des candidats préfèrent l'utilisation d'un CV type pour toutes leurs candidatures. Cependant, la stratégie payante serait de créer un CV différent pour chaque offre d'emploi.

Pourquoi envoyer un CV type n'est pas une stratégie fructueuse ?

En moyenne, 10% des candidatures débouchent sur une invitation en entretien.

Sur celles-ci, seules 20% débouchent sur l'emploi.

Il semble que les chances de succès d'une candidature soient entre 2% et 3,4%.

Cela signifie qu'en moyenne il faut envoyer entre 30 et 50 CV pour trouver un travail.

© Zety

La longueur d'un CV doit tenir en 369 mots, ce qui équivaut à 1 page. Cependant, plusieurs recruteurs affirment être susceptibles de regarder un CV qui fait deux pages plutôt qu'une seule page.

Les rubriques indispensables

Les recruteurs sont particuliers attentifs à ces rubriques. Si ces catégories semblent évidentes, les retrouver sur le CV est primordial :

Informations personnelles

Expériences professionnelles

Formations

Compétences

Phrase d'accroche ou profil

Pour accompagner ces rubriques indispensables, les langues et les certifications sont celles qui complètent le plus souvent le curriculum vitae.

© Zety

Les compétences techniques

Huit compétences techniques sur dix font référence à des compétences informatiques bien spécifiques comme Microsoft Office/Word/Excel, Pyhton, Salesforce, Java, SQL, JavaScript.

On retrouve également des compétences techniques non directement liées à l'informatique telles que la gestion de projet et l'expression en public.

Les qualités personnelles

Cinq qualités sur dix sont des qualités classiques permettant d'échanger avec les autres et de collaborer efficacement : communication, leadership, service client, travail d'équipe et résolution des conflits.

Parmi le top 10 on retrouve également gestion du temps, relation client, capacité d'adaptation, l'organisation et la créativité.

© Zety

Ingénieur informatique, assistant administratif, gestionnaire de projet, ingénieur mécanique, service clientèle, analyste financier, analyste de données, ingénieur civil, comptable, gestionnaire de produit, retrouvez les caractéristiques propres à ces fonctions en détail dans l'étude.

