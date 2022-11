A 25€30 pour 100 kWh au premier semestre 2022, les prix de l'électricité atteignaient les 16 euros en 2008. Pour le gaz, les prix ne dépassaient pas les 6€ pour 100 kWh en 2008, mais s'élèvent cette année à 8,60 euros. Des augmentations brutales, qui mettent aujourd'hui nombre de ménages dans le rouge.

La situation extrêmement tendue, que vivent aujourd'hui l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie autour de la guerre entreprise par cette dernière, a entraîné une augmentation record des prix du gaz et de l'électricité. Vladimir Poutine utilise la dépendance des Etats membres au gaz russe comme moyen de pression face au soutien de ceux-ci à Volodymyr Zelensky et les siens. Une augmentation des prix qui impacte aujourd'hui tous les ménages européens.Si cette augmentation au cours du premier semestre 2022 a été rapide et brutale, les prix moyens de l'électricité et du gaz n'ont, en réalité, pas cessé d'augmenter durant ces quinze dernières années. C'est ce que nous apprend la dernière publication d'Eurostat, l'agence européenne de statistiques.Vous l'avez très sans doute remarqué sur votre facture, les prix de l'électricité ont atteint un niveau record en ce début d'année. Ainsi, au premier semestre 2021 en Europe, les prix de l'électricité s'élevaient à 22 euros pour 100 kilowattheure (kWh). Ils sont de 25,30 euros en 2022, soit une augmentation de 15%. Mais même si cette hausse n'a pas été aussi conséquente, les prix de l'électricité ont régulièrement augmenté depuis quinze ans.Ainsi, au premier semestre 2008, les prix de l'électricité étaient de ... 16 euros pour 100kWh dans l'UE. La barre des 20 euros a été franchi en 2013, et a atteint les 21 euros en 2019. Les prix ont plus ou moins augmenté chaque année de 2 à 4%, bien loin donc des +15% de cette année. En Belgique, les prix sont plus élevés que la moyenne européenne. Dès le premier semestre 2008, les prix atteignaient déjà 19,70 euros pour 100kWh, et passaient la barre des 21 euros en 2011. Ils grimpaient à 28 euros en 2017, pour afficher aujourd'hui 33,80 euros. Soit une augmentation de 25% par rapport au premier semestre 2021.Source: Gas+and+Electricity+Prices+S1_2022.png (2292×1146) (europa.eu)Pour le gaz, l'évolution a été différente en Europe. Les prix ont peu fluctué ces quinze dernières années, naviguant autour des 6 euros pour 100 kWh. Mais comme pour l'électricité, les prix ont brutalement augmenté au premier semestre 2022. Les prix moyens du gaz sont ainsi passés de 6,40 euros pour 100 kWh au premier semestre 2021 à 8,60 euros pour 100 kWh au premier semestre 2022, soit une hausse de 35%. En Belgique, les prix ont été légèrement en dessous de la moyenne européenne. Cependant, la hausse a été beaucoup plus brutale cette année. Le pays est ainsi passé d'un prix du gaz à 4,70 euros pour 100 kWh au premier semestre 2021 à un prix de 9,40 euros en 2022, soit une augmentation supérieure à 100%.Enfin, Eurostat indique que les prix de l'électricité ont augmenté dans tous les États membres, sauf cinq (Pays-Bas, Slovénie, Pologne, Portugal et Hongrie). La plus forte augmentation (exprimée en monnaies nationales) a été enregistrée en République tchèque (+62%), en Lettonie (+59%) et au Danemark (+57%). Les prix du gaz ont, quant à eux, augmenté dans presque tous les États membres de l'UE, et le plus brutalement en Estonie (+154 %), Lituanie (+110 %) et Bulgarie (+108 %). Seule la Hongrie a été épargnée.