Le Concours Investisseur entame sa dernière semaine puisqu'il se termine le vendredi 26 avril 2019. En raison du long week-end pascal, vous n'avez plus droit qu'à quatre jours de jeu. Et pourtant, le classement général peut encore se modifier sensiblement car les écarts entre les portefeuilles qui caracolent en tête peuvent être facilement comblées.

De la semaine écoulée, on retient que des événements inattendus ont influencé les marchés. Ainsi, l'offre de l'Irlandais Kingspan sur deux divisions de Recticel a provoqué une hausse de plus de 20 % du cours de l'entreprise belge. Les résultats trimestriels, publiés par le groupe Barco, dépassent les prévisions des analystes ; ce qui a permis à son cours de grimper de 10 %.

Le neuvième et dernier classement hebdomadaire a été remporté par le portefeuille Chips qui a réalisé un bénéfice de 7 % en quatre jours. On ne sera pas étonné de constater que ce joueur détenait l'action Recticel, sur laquelle il réalise un bénéfice de plus d'un tiers.

Apprendre des meilleurs

Le leader de la semaine dernière, l'étudiant NicoSolv, a su s'accrocher à la première place, et la valeur de son portefeuille a augmenté de plus de 5 %. Il mise toujours pleinement sur la hausse et n'a pas jugé utile de modifier le contenu de son portefeuille. Outre les 100 EUR virtuels que lui rapporte la question quotidienne, il a encaissé le dividende d'Airbus. Son portefeuille se compose toujours d'Accor, Air France-KLM, Airbus, bpost, Flow Traders, Deutsche Lufthansa et Publicis. Sur les deux trackers à la hausse avec un effet de levier sur l'indice Eurostoxx50, son bénéfice a atteint plus de 16 %, tandis que le bénéfice sur son turbo long sur l'indice DAX affiche à présent 136 %.

NicoSolv est talonné par Driving, une participante qui, comme lui, a déjà remporté un classement hebdomadaire. La plus grande partie du portefeuille de Driving se compose de titres qu'elle a acquis au cours des deux premiers jours du concours. Elle pratique donc l'investissement de type "buy and hold" (acheter et conserver). Lorsqu'on se penche sur les bénéfices réalisés par ce portefeuille composé d'actions liées au secteur automobile, on ne peut que lui donner raison. La moins fructueuse de ses positions, l'action Renault, a progressé de 7,87 % depuis qu'elle l'a prise en portefeuille. Son meilleur investissement, le fournisseur français à l'industrie automobile Valeo, a bondi de près de 24 %. Le turbo long sur l'indice DAX affiche entre-temps une hausse de 133 %. Au cours de la période écoulée, Driving a vendu D'Ieteren et l'a remplacée par un tracker sur l'Eurostoxx50 assorti d'un effet de levier.

Le portefeuille Kleinchancken s'est hissé à la troisième place. Ce joueur applique lui aussi une stratégie "buy and hold" et n'a guère modifié le portefeuille qu'il a composé au cours de la première semaine du concours. Ce portefeuille contient uniquement des "blue chips", comme AB Inbev, BMW, BNP Paribas, Crédit Agricole, Daimler, ING, KBC, Société Générale, Solvay et Umicore. Lui aussi jure par un turbo long sur l'indice DAX.

Le meilleur du dernier classement hebdomadaire, le joueur Chips, s'est montré quant à lui plutôt actif au cours de la période. Il a vendu Deutsche Bank et Wirecard et a accueilli dans son portefeuille Fagron et Advanced Metallurgical Group. Son résultat, d'exactement 7 % en quatre jours, est assez remarquable.

Perspectives

La semaine dernière, nous écrivions que nous ne prévoyions aucune reprise, mais l'offre inattendue de Kingspan sur certaines parties de Recticel prouve combien de telles affirmations sont relatives. Les participants, qui font bien leurs devoirs, peuvent vérifier quelles entreprises annoncent leurs résultats trimestriels au cours de la dernière semaine et anticiper s'ils s'attendent à des résultats favorables. Sur le plan géopolitique, la situation paraît plus calme, même si le dernier essai nucléaire par la Corée du Nord inquiète le monde.

Lorsque le concours sera terminé, l'huissier de justice annoncera la liste des gagnants. Les joueurs qui n'ont pas respecté le règlement du concours seront disqualifiés.