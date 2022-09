Les aéroports d'Anvers et d'Ostende ont accueilli l'été dernier presque 50% de passagers de plus que l'année précédente, communiquent-ils lundi. Après deux ans de restrictions dans les voyages, les aéroports sont satisfaits de cette saison estivale. Ils ont au total transporté près de 160.000 passagers.

Le nombre de passagers dans les deux aéroports d'Anvers et Ostende reste actuellement à 80% de l'affluence de 2019, soit avant la pandémie de coronavirus. Plus de 64.500 passagers ont transité par l'aéroport d'Anvers durant les mois de juillet et août 2022. Cela représente une augmentation de 72% par rapport à 2021.

Cette année, 191.000 personnes ont transité par l'aéroport d'Anvers. Cela représente 96% du nombre de passagers accueillis durant la même période en 2019. Alicante, Malaga en Ibiza étaient, cet été, les principales destinations au départ d'Anvers.

Fin décembre l'aéroport anversois accueillera par ailleurs la compagnie italienne SkyAlps qui assurera trois vols par semaine vers Bolzano, dans les Dolomites italiennes, fait savoir Eric Dumas, CEO des aéroports d'Ostende et d'Anvers. Le nombre de vols d'affaires via l'aéroport d'Anvers a augmenté de 29% en juillet et août par rapport à l'été 2019 soit seize vols de plus.

L'aéroport d'Ostende a, quant à lui, reçu 94.085 passagers cet été, soit une augmentation de 34% par rapport à 2021. "Les chiffres actuels sont difficilement comparables avec ceux de 2019 étant donné que 22 destinations étaient desservies à cette époque contre 13 cet été au départ d'Ostende. Alicante, les îles Canaries et Malaga sont les destinations les plus populaires au départ de cet aéroport", souligne M. Dumas.

Les aéroports régionaux insistent également sur le rôle de plus en plus important qu'ils jouent, étant donné que "de nombreux aéroports manquent de personnels et de capacité d'accueil", selon M. Dumas.

