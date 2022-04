Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi de réviser la politique de Moscou au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en réaction aux sanctions occidentales en lien avec l'offensive du Kremlin en Ukraine.

Lors d'une réunion gouvernementale, M. Poutine a regretté que des entreprises métallurgiques russes aient été interdites d'exporter en Occident ou d'acheter à l'étranger des composants nécessaires pour la production de métal et d'acier.

"Ces mesures sont contraires aux principes de l'OMC que nos collègues européens ont sans cesse appelé à respecter. J'ordonne donc au gouvernement d'étudier la légalité de ces décisions (...) et de préparer d'ici le 1er juin une stratégie mise à jour de nos activités au sein de l'OMC", a déclaré le président russe. "Ces mesures inamicales visant les métallurgistes russes sont prises sur la base d'intérêts politiques momentanés", a-t-il poursuivi, assurant que ces mesures allaient entraîner une hausse des prix des métaux en Europe.

M. Poutine a souligné que la Russie est l'un des leaders mondiaux de la métallurgie, "dans le top 5 des producteurs d'acier" et occupe une "position dominante" pour la production de certains métaux non-ferreux.

Pour écouler les invendus, il a exigé de stimuler en Russie la demande de métaux avec des "projets sur le long-terme" et en stimulant le secteur de la construction et de l'industrie

