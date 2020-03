Le taux de chômage s'est établi à 7,4% dans la zone euro en janvier, stable par rapport au taux de décembre 2019 et en baisse par rapport au niveau de janvier 2019 (7,8%), annonce mardi Eurostat. C'est le taux le plus faible depuis mai 2008.

Dans l'UE, le taux de chômage s'est quant à lui établi à 6,6% en janvier 2020, stable par rapport au taux de décembre 2019 et en baisse par rapport au taux de 6,9% de janvier 2019. Cela reste le taux le plus faible enregistré depuis le début de la série mensuelle sur le chômage en janvier 2000.

Eurostat estime qu'en janvier 2020, 14,086 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE27, dont 12,179 millions dans la zone euro. En un an, le nombre de chômeurs a baissé de 746.000 dans l'UE27 et de 593.000 dans la zone euro.

Les taux de chômage les plus faibles en janvier 2020 ont été enregistrés en Tchéquie (2,0%), Pologne (2,9%) et aux Pays-Bas (3,0%). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (16,5% en novembre 2019) et en Espagne (13,7%).

En Belgique, il était à 5,3%, stable par rapport à décembre et en baisse par rapport à janvier 2019 (5,6%), selon Eurostat.

