Le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 7,5% en mai, en baisse par rapport au taux de 7,6% d'avril et au taux de 8,3% de mai 2018, a annoncé lundi Eurostat. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis juillet 2008.

Selon l'office européen des statistiques, 15,653 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'Union européenne, dont 12,348 millions dans la zone euro. Par rapport à avril 2019, le nombre de chômeurs a diminué de 71.000 dans l'UE et de 103.000 dans la zone euro. A un an d'intervalle, le chômage a baissé d'1,277 million de personnes dans l'UE et d'1,133 million dans la zone.

Les taux de chômage les plus faibles en mai ont été enregistrés en Tchéquie (2,2%), en Allemagne (3,1%) et aux Pays-Bas (3,3%). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (18,1% en mars 2019), en Espagne (13,6%) et en Italie (9,9%). En Belgique, le taux de chômage était de 5,5% en mai, tout comme en avril, contre 6,3% en mai 2018. Toujours en mai, 3,217 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'UE, dont 2,295 millions dans la zone euro. En un an, le nombre de jeunes chômeurs a diminué de 176.000 dans l'UE et de 133.000 dans la zone euro.