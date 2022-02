Le taux de chômage dans la zone euro a poursuivi sa décrue en décembre pour s'établir à 7,0%, contre 7,1% en novembre et 8,2% en décembre 2020, annonce mardi Eurostat. C'est le niveau le plus bas depuis la création de la zone euro en 1999.

Dans l'ensemble de l'Union européenne, le taux de chômage était de 6,4% en décembre, contre 6,5% en novembre et 7,5% en décembre 2020.

Eurostat estime qu'en décembre 2021, 13,612 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,481 millions dans la zone euro. En un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 210.000 dans l'UE et de 185.000 dans la zone euro. Par rapport à décembre 2020, le chômage a diminué de 2,196 millions dans l'UE et de 1,828 million dans la zone euro.

En Belgique, le chômage était à 5,7% en décembre, en recul par rapport aux 5,9% de novembre, selon l'office européen des statistiques.

Le chômage des jeunes est lui aussi en forte baisse. Mais la zone euro comptait en décembre 2,222 millions de chômeurs de moins de 25 ans, soit un taux de 14,9%.

