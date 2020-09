La production industrielle en zone euro a continué de progresser en juillet, grâce à des mesures sanitaires assouplies, mais à un rythme plus lent qu'en juin, a indiqué lundi Eurostat.

Selon l'Office européen des statistiques, l'indice a crû de 4,1% en juillet, après +9,5% en juin et +12,2% en mai, des hausses qui faisaient suite à une dégringolade historique en avril (-18%), au moment où le confinement battait son plein dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

Dans les 27 pays de l'UE, la production industrielle a également progressé de 4,1% en juillet, après +9,6% en juin.

Dans la zone euro, les plus fortes hausses en juillet ont été enregistrées au Portugal (+11,9%), en Espagne (+9,4%) et en Irlande (+8,3%). Des baisses ont toutefois été relevées en Lettonie (-0,8%) et en Belgique (-0,5%).

