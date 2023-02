Le taux d'inflation en zone euro se serait élevé à 8,5% en janvier 2023, contre 9,2% en décembre 2022, selon une estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage, quant à lui, était de 6,6%, en décembre 2022, un niveau plus ou moins stable par rapport au taux enregistré en novembre 2022 et en baisse par rapport au taux de 7,0% enregistré en décembre 2021.

Parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (17,2%, comparé à 25,5% en décembre), suivie du poste "alimentation, alcool & tabac" (14,1%, comparé à 13,8% en décembre), des biens industriels hors énergie (6,9%, comparé à 6,4% en décembre) et des services (4,2%, comparé à 4,4% en décembre).

S'il se confirme, ce ralentissement mensuel serait le troisième consécutif en zone euro.

En Belgique, le taux d'inflation est estimé à 7,5% en janvier, contre 10,2% en décembre.

Les données de l'inflation allemande pour janvier 2023 n'étaient pas encore disponibles pour l'estimation Eurostat en raison de problèmes techniques de traitement des données en Allemagne.

Niveaux plancher du taux de chômage

Dans l'ensemble de l'UE, le taux de chômage était de 6,1% en décembre 2022, contre le même pourcentage en novembre 2022 et 6,4% en décembre 2021.

Eurostat estime qu'en décembre 2022, 13,148 millions personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,048 millions dans la zone euro. C'est, sur un mois, respectivement 28.000 (dans l'UE) et 23.000 (zone euro) de plus. Par rapport à décembre 2021, le chômage a diminué de 518.000 unités l'UE et de 494.000 dans la zone euro.

En Belgique, le taux de chômage était pointé à 5,5% en décembre 2022, soit le même pourcentage qu'en novembre 2022 et une fraction moindre qu'en décembre 2021.

