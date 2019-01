Y a-t-il encore un adulte dans la pièce ?

Et en cette année nouvelle, les diables qui essaient de pousser le couvercle ne manquent pas. Il y a la menace de l'essoufflement de la machine économique américaine, machine qui reste le moteur principal des marchés. Outre-Atlantique, la main-d'oeuvre devient rare, les entreprises retrouvent des niveaux d'endettement record comme lors des années terribles de 2000 et 2007, les analystes revoient - ce qu'ils n'avaient plus fait depuis des années - leurs prévisions de bénéfices à la baisse. Les mesures fiscales de Donald Trump, qui avaient incité les entreprises à rapatrier aux Etats-Unis leurs trésors de guerre logés dans des paradis étrangers, sont en train de perdre de leurs effets.

