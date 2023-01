Les trois outils économiques et financiers wallons, à savoir la Sogepa, la Sowalfin et la SRIW, ont fusionné ce lundi pour ne former qu'une seule entité: WE - Wallonie Entreprendre, ont annoncé le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, et les dirigeants de la nouvelle structure, au cours d'une conférence de presse à Liège, où sera basé l'outil.

Le ministre n'a pas hésité à qualifier d'"historique" cette fusion, sur laquelle les équipes des trois sociétés ont travaillé pendant 24 mois. WE, prononcé à l'anglaise, mais qui se veut aussi une référence au mot "oui" et un symbole d'union et de cohésion, aura pour missions le financement et l'accompagnement d'entreprises wallonnes mais aussi leur sensibilisation et information.

La fusion, dont le coût total est estimé à environ deux millions d'euros, doit apporter à l'ensemble un surcroît de visibilité, une force de frappe plus importante mais offrira également des économies d'échelle. Le nouvel outil emploie 260 équivalents temps plein et détient des participations évaluées à 4,1 milliards d'euros. Il intervient en outre à hauteur de 900 millions euros par an dans l'économie wallonne, hors effet de levier.

