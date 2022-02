Un téléphérique long de 18 kilomètres pourrait-il un jour relier Genk à Maasmechelen? Aussi irréaliste que réchauffé, a déjà fait savoir le bourgmestre de la cité mosane.

Dans le Pas-de-Calais, six communautés d'agglomération étudient ensemble comment limiter la saturation des axes en direction de la métropole lilloise et cherchent dans ce cadre une solution par téléphérique. Cela vaut la peine d'y réfléchir chez nous aussi, a aussitôt embrayé l'ancien député provincial Vooruit Sylvain Sleypen. Partout, en effet, le transport aérien, considéré comme plus écologique, gagne du terrain. Dès 2025 à Paris par exemple, Cable 1, long de 4,5 km, entrera en fonction dans le Val-de-Marne. Mais il s'agit là de téléphériques urbains, relativise Dirk Lauwers, expert en mobilité auprès des universités de Gand et d'Anvers. Entre Genk et Maasmechelen, la distance est de 18 km et à la vitesse des nacelles (20 à 25 km/h), il faudra près d'une heure pour franchir la distance. Ce mode de déplacement lui paraît dès lors plus récréatif qu'utilitaire et permettrait, par exemple, de passer par-dessus le parc national de Haute Campine. "Ce projet n'est pas neuf. On en parlait déjà lorsque je suis devenu bourgmestre de Maasmechelen", s'insurge le CD&V Raf Terwingen qui n'y voit que des inconvénients, à commencer par son coût. "Dans une station de ski, des milliers d'utilisateurs permettent d'amortir le coût d'installation, mais entre Genk et Maasmechelen, quelle peut bien être l'ampleur du trafic? Cette idée, nous l'avons examinée il y neuf ans déjà, lorsque je suis devenu bourgmestre, avec mon prédécesseur, l'Open Vld Georges Lenssens. Elle est totalement irréaliste." Mieux vaut, selon Raf Terwingen, porter ses efforts sur le projet Spartacus qui doit assurer une liaison rapide entre le nord et le sud de la province du Limbourg et dont les premiers trams auraient déjà dû circuler en 2012!